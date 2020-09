Spotify critica Apple One per abuso di posizione dominante: danneggia la concorrenza

Apple One è ufficialmente realtà: si tratta di un abbonamento unico che riunisce al suo interno vari servizi della casa di Cupertino, a prezzi davvero convenienti. Piacerà probabilmente ai consumatori, meno alle società rivali della mela: tanto che Spotify lo ha già criticato, con accuse che vale la pena prendere in considerazione.

La critica di Spotify nei confronti di Apple One è molto dura, e chiama ancora una volta in causa l'abuso di posizione dominante da parte della società. Un servizio di questo tipo danneggia la concorrenza in modo eccessivo, secondo la dichiarazione ufficiale di Spotify: "Ancora una volta Apple sta usando la sua posizione dominante e pratiche sleali per svantaggiare i concorrenti [...] Chiediamo alle autorità garanti della concorrenza di agire urgentemente per limitare il comportamento anticoncorrenziale di Apple che, se lasciato senza controllo, creerà danni irreparabili alla comunità degli sviluppatori e minaccerà le nostre libertà collettive di ascoltare, apprendere, creare e connettersi".

Apple ha già fornito una risposta, ribattendo in modo calmo ma deciso alle accuse: molto semplicemente i clienti sono sempre liberi di rivolgersi altrove, mentre l'obiettivo della compagnia è quello di far risparmiare a chi utilizza già i servizi della Mela: "Stiamo introducendo Apple One perché rappresenta una grande valore per i clienti e un modo semplice per accedere all'intera gamma dei servizi in abbonamento di Apple. Consiglieremo il piano Apple One che fa risparmiare di più in base agli abbonamenti che già si possiedono. È perfetto per chi ama i nostri servizi e desidera ottenere di più con meno, ed è particolarmente adatto alle famiglie. Inoltre alcuni servizi inclusi in Apple One possono essere utilizzati su dispositivi non Apple e si possono annullare in qualsiasi momento".

Insomma, pare che Spotify non possa ostacolare più di tanto l'avanzata del nuovo servizio unico, e forse in realtà voleva solo limitarsi a lanciare un segnale anche alle altre società concorrenti di Apple.

Ma perché Apple One è così conveniente? Presto detto: a 14,95 euro al mese (con un risparmio di 6 euro) permette di accedere ad Apple Music, Apple Tv+, Apple Arcade e iCloud con 50GB. A 19,95 euro al mese (con un risparmio di 8 euro) garantisce invece Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud con 200GB.