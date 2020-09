Spotify, musica offline gratis anche per utenti non paganti?

Spotify potrebbe presto rendere disponibile un po' di musica offline gratis, disponibile cioè anche per gli utenti non paganti. In questo modo il servizio di streaming musicale potrebbe conquistare dispositivi Android e iOS dove attualmente non è presente, sostituito da alternative gratuite.

Sono informazioni riportare da Jane Manchum Wong, leaker ed esperta del settore le cui previsioni, in passato, più volte hanno avuto ragione. Secondo Jane, Spotify presto proporrà un limite di 30 minuti al giorno di ascolto gratuito della musica offline, anche a clienti non paganti. Attualmente Spotify può essere ascoltato offline solo da utenti paganti, e naturalmente per chi non paga l'abbonamento ci sono anche le pubblicità a "limitare" la fruizione.

Non è tutto, tra l'altro, perché Wong ha scoperto tra i file dell'applicazione anche nuove funzionalità in arrivo: la possibilità di salvare i propri episodi preferiti di un podcast, ad esempio, oppure un aggiornamento automatico delle playlist che in futuro potrebbe introdurre automaticamente le nuove canzoni pertinenti; infine una nuova pagina principale per la modalità auto.

Per ora prendete tutte queste informazioni con le pinze; si attendono maggiori novità direttamente da Spotify nei prossimi giorni. A proposito, sapevate che 2K Games ha reso disponibile la colonna sonora di NBA 2K21 proprio su Spotify?

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020