PS5: "un evento è programmato per domani", sostiene la catena Game

Attraverso Twitter, la catena inglese Game ha detto a coloro che vorrebbero prenotare PS5 che Sony ha in programma un evento PlayStation 5 per domani 9 settembre 2020. Fino a quel momento invita tutti ad avere pazienza e ad attendere novità.

Come sempre queste notizie vanno prese con le dovute precauzioni: nonostante si tratti di una catena rinomata, non sappiamo precisamente dove il Social Media Manager di Game Guilford abbia preso le sue informazioni E soprattutto perché abbia potuto condividere queste notizie, solitamente riservate, in maniera così naturale attraverso Twitter.

Detto ciò, quello che si sa è che un nuovo evento di PS5 dovrebbe essere nell'aria: la data di lancio è ormai prossima e i preorder vanno aperti. Proprio in merito alle prenotazioni Game scrive "Tutti quelli che aspettano i preorder devono attendere i nuovi aggiornamenti. PS5 ha programmato un annuncio per domani. Per questo motivo le cose potrebbero cominciare a muoversi questa settimana."

Come dicevamo, non sappiamo di preciso a cosa si riferisca la frase "PS5 ha programmato un annuncio per domani". Se sia in effetti l'annuncio della data e del prezzo di PS5 o se i SMM di Game si siano confusi con la serie di novità previste per PS VR questa settimana. Novità che, però, non riguarderanno PS5. O se si tratti di una "licenza poetica" basata sui rumor che si inseguono per la rete.

Considerando che Microsoft ha annunciato ufficialmente il prezzo di Xbox Series S, però, non è così improbabile che Sony stia preparando una contromossa.

Cosa ne pensate?