Garena Free Fire, la recensione

Accolti sulle note di "Bella ciao", siamo tornati nella tradizionale lobby del gioco apprezzando fin da lì l'opera di rifinitura effettuata a livello tecnico, per poi lanciarci con il paracadute dall'aereo che sorvola l'enorme mappa che fa da sfondo alla battaglia. I riferimenti a PUBG sono evidentissimi, parliamo alla fine dei conti di un vero e proprio clone che tuttavia ha saputo approfittare della popolarità del filone per rinnovarsi e consolidare la propria posizione su App Store e Google Play .

Gameplay

La formula vincente di Garena Free Fire non è cambiata: pur ricalcando quanto fatto dagli altri battle royale prima di lui, il gioco propone match molto rapidi, che si concludono entro dieci minuti e che dunque vantano un approccio molto più frenetico rispetto agli standard. L'immancabile barriera attorno allo scenario si restringe dunque alla svelta, spronandoci a raggiungere in pochi minuti la zona sicura e mettendoci così di fronte un bel po' di avversari coinvolti nella medesima gara di velocità.

Controlli touch e interfaccia sono stati ottimizzati in maniera sostanziale, con una disposizione dei comandi molto chiara fin dalle prime battute: bastano davvero pochi minuti per familiarizzare con il gameplay, anche e soprattutto grazie a un'assistenza alla mira piuttosto aggressiva, che pone rimedio al fatto di non poter selezionare il fuoco automatico per muoversi e puntare con agilità.

Questo aspetto di Garena Free Fire rende alla fine molto semplice vincere gli scontri e ottenere qualche vittoria, del resto basta evitare le zone troppo aperte e avere dunque un riparo a disposizione per poter infliggere danni ai nostri nemici senza subirne allo stesso modo, ricorrendo eventualmente a un kit medico per recuperare in fretta l'energia vitale perduta prima della sparatoria successiva. Certo, il feedback dei colpi non è il migliore che si sia mai visto e in tale frangente i vari Fortnite e PUBG Mobile restano un gradino al di sopra.

Tale approccio, peraltro, limita per forza di cose lo spessore dell'esperienza, che rimane sempre votata all'arcade più spinto e non si fa troppi problemi neppure nel mettere in campo una gestione dei veicoli molto approssimativa, ancora praticamente accessoria rispetto a tutto il resto. Basta tuttavia che tale opzione sia presente, così da potersi spostare rapidamente se ce n'è bisogno.