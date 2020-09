Fortnite, come ottenere 120 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 16 settembre 2020

Oggi 16 settembre 2020 potrete ottenere 120 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo: una notizia niente male, sia che giochiate abitualmente alla modalità PvE del titolo di Epic Games sia che preferiate il Battle Royale vero e proprio. Difatti i V-buck potranno permettervi anche di acquistare skin e oggetti cosmetici su quest'ultimo.

La procedura per ottenere i V-buck gratis è molto intuitiva: come sempre i primi 50 V-buck vi verranno assegnati tramite l'accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo, che vi garantirà la possibilità di completare una sfida casuale. In caso di fortuna davvero incredibile, questa missione vi permetterà di ottenere addirittura non 50, ma ben 100 V-buck

Gli altri 70 V-buck, invece, andranno conquistati tramite sfide a tempo limitato presso Vallarguta, la terza area di gioco prima di Montespago. Vi riportiamo qui di seguito in un pratico elenco le missioni specifiche, con l'indicazione della potenza, della tipologia e della ricompensa:

Combatti la Tempesta di Categoria Tre (Livello Consigliato 46): 35 V-buck come ricompensa

Evacua il rifugio (Livello Consigliato 70): 35 V-buck come ricompensa