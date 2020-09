PS5 Showcase: ecco il programma della maratona di Multiplayer.it verso la presentazione di oggi

PS5 verrà infine svelata in ogni dettaglio questa sera, 16 settembre 2020 alle ore 22:00 italiane, con il suo specifico Showcase, ma prima di arrivare a quell'appuntamento c'è un'intera giornata di eventi da seguire in diretta live sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Vediamo dunque il programma della maratona organizzata da Multiplayer.it per vivere insieme questo avvicinamento alla presentazione di PS5 fissata per stasera da Sony, che partirà nel primo pomeriggio alle 15:00 e proseguirà con il commento in diretta del PS5 Showcase vero e proprio, fino alle considerazioni successive all'evento.

In verità si tratta di una giornata ricca anche di altri spunti di discussione, considerando la presenza del Facebook Connect alle 19:00 che dovrebbe portare alla presentazione di Oculus Quest 2, dunque è una maratona dedicata un po' a tutti.

Ecco dunque il programma di oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it: