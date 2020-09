PS5: previsioni di Prezzo, Giochi e data d'uscita

Nella giornata di mercoledì 16 settembre, Sony terrà uno showcase dedicato a PlayStation 5 e focalizzato sui giochi che accompagneranno il lancio della console next-gen. Realisticamente, però, sarà anche l'occasione per scoprire (finalmente) data d'uscita e prezzo di lancio di PS5 e PS5 Digital Edition, informazioni tenute in gran segreto dalla compagnia giapponese per tutta l'estate. Come consuetudine, ne abbiamo approfittato per discutere su quelle che sono le nostre aspettative sulla presentazione e sugli ultimi annunci legati a PlayStation 5.

