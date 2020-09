Steam: servono oltre 500mila dollari per comprare tutti i giochi e i DLC presenti

Il sito Buy All Steam Games è nato per rispondere ad una semplice domanda: quanto ci vuole per comprare tutto ciò che c'è su Steam? Giochi, DLC e colonne sonore compresi. Ebbene, la cifra è davvero astronomica: in questo momento servono 522mila dollari per poter scaricare tutto il catalogo.

Questa cifra è in costante crescita e in tre anni e mezzo è più che raddoppiata. Nell'aprile del 2017, infatti, bastavano "solo" 229mila dollari per acquistare tutto. Le grosse fluttuazioni sono date dai saldi Steam che, a cadenza regolare, abbattono per un breve periodo il prezzo reale dei giochi. Ovvero la cifra che tiene conto non del prezzo di copertina, ma dei tanti sconti e delle promozioni che è possibile trovare tutto l'anno sullo store di Valve.

Il grafico proposto da Buy All Steam Games si aggiorna una volta al giorno in base ai prezzi proposti dal mercato USA. Questo per via della dinamicità dei prezzi del catalogo di Steam, capace di variare velocemente e più volte nel ciclo vitale di ogni prodotto.

Cosa ne pensate? A quanto ammonta la vostra libreria Steam?