Civilization 6: un video introduce il DLC Byzantium and Gaul del Frontier Pass

Un nuovo videodiario di Civilization 6 introduce tutte le novità contenute all'interno del DLC intitolato Byzantium and Gaul Pack. Questa espansione è acquistabile singolarmente o può essere trovata all'interno del Frontier Pass per PC e console.

2K ha annunciato oggi che il Byzantium and Gaul Pack arriverà il prossimo 24 settembre. Si tratta del terzo pacchetto di DLC di Civilization VI del New Frontier Pass. L'aggiornamento sarà disponibile per tutti i possessori del Civilization VI - New Frontier Pass o sarà acquistabile singolarmente al prezzo di €8.99.

Sono inclusi nel Byzantium and Gaul Pack due nuovi leader e civiltà (Byzantium e Gaul) oltre a due nuove Meraviglie del Mondo e un nuovo scenario, le Highlands. Il Byzantium and Gaul Pack include anche una nuova modalità di gioco chiamata Dramatic Ages che richiede l'espansione Rise and Fall o quella Gathering Storm per poter essere giocata.

In Dramatic Ages le civiltà entrano nella Golden Age o nella Dark Age come nel gioco di base, ma ogni epoca offre bonus e penalità più potenti. I giocatori avranno accesso a nuove potenti politiche sociali come le Politiche d'Oro e le Politiche Oscure che offrono maggiore flessibilità e potere. I Secoli Bui, in particolare, sono più pericolosi che mai, poiché i giocatori avranno una parte del loro impero che cadrà immediatamente nelle Città Libere, e le Città Libere potranno esercitare pressioni sulle altre città.

