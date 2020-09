Cyberpunk 2077, il QA Lead ha platinato il gioco due mesi prima dell'uscita

Łukasz Babiel, ovvero il QA Lead di CD Projekt RED, ha platinato Cyberpunk 2077 su PlayStation 4. Non ci sarebbe nulla di strano, d'altra parte è quello il suo lavoro, peccato che lo abbia fatto due mesi (e poco più) in anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale. In questo modo, però, abbiamo la possibilità di scoprire il numero di trofei totali che saranno sbloccabili con il gioco: 45.

Raggiungere il platino in Cyberpunk 2077 non sarà una cosa semplice (immaginiamo), ma farlo con due mesi di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale è una cosa che solo il QA lead di CD Projekt RED può fare. Così come vantarsi online dell'impresa.

In questo modo scopriamo, nell'attesa di vedere nuovamente il gioco in azione durante il Night City Wire di settembre, che per completare Cyberpunk 2077 dovremo sbloccare 45 trofei. Di cui uno platino, uno oro, 17 argento e i rimanenti 26 di bronzo.

Curioso che, nonostante gli accordi con Microsoft, sia stata mostrata la schermata dei trofei e non quella degli achievement, ma questo dovrebbe comunque rassicurare sullo stato di salute del progetto. L'essere riusciti a completare Cyberpunk 2077 in tutte le sue parti, infatti, dovrebbe significare che lo sviluppo e la pulizia sono completi e nessun altro rinvio, si spera, è contemplato.

Cosa ve ne pare? Siete pronti alla sfida?