Dragon Ball, una Bunny Bulma molto provocante nel cosplay di Hidori Rose

Inutile calcolare la quantità di cosplay che ogni giorno raggiungono i principali social network: la Bulma di Dragon Ball sembra proprio essere uno dei personaggi femminili preferiti in assoluto dalle cosplayer, figurarsi poi Bunny Bulma. Tanto che oggi 16 settembre 2020 torniamo a proporvi il lavoro di un'artista discretamente famosa.

La cosplayer Hidori Rose ha realizzato, non troppo tempo fa, un cosplay molto provocante dedicato alla Bunny Bulma di Dragon Ball. Il personaggio in questione, variante tutta particolare della più nota Bulma, è stato mostrato in pochissimi episodi della prima serie anime, e in altrettanti capitoli del manga. Però ha colto nel segno ed è rimasta impressa in tutti gli spettatori e lettori dell'opera di Akira Toriyama, forse perché il maestro si ispirò proprio alle conigliette di PlayBoy.

Il cosplay in sé non si fa mancare nulla, dal punto di vista qualitativo, e valorizza Hidori Rose: la ragazza ha anche arrischiato alcune modifiche al design originale, per esempio in minimi accessori come le scarpette rosse. Vi piace questo cosplay? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento, dopo aver dato un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata.

