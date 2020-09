Naruto, Sakura prende vita nel cosplay di amaterasu.loli

Naruto è uno dei manga e degli anime più apprezzati degli ultimi dieci anni, assieme a One Piece e Dragon Ball; a modo suo, ha contribuito alla storia degli shonen. Il mondo dei cosplay spesso strizza l'occhio ai suoi personaggi, come capirete dal lavoro di oggi dedicato a Sakura.

Inizialmente Sakura era la ragazza di cui era innamorato Naruto, e probabilmente ve la ricorderete anche se avete visto solo le prime due stagioni dell'anime; poi è andata come è andata, e Naruto ha sposato Hinata. Al di là del gossip, Sakura, Sasuke e lo stesso Naruto sono un po' i tre personaggi principali dell'intera opera di Masashi Kishimoto.

La cosplayer amaterasu.loli ha dedicato i suoi ultimi sforzi proprio alla realizzazione di un costume dedicato alla protagonista femminile in questione; la qualità è subito evidente, come noterete del resto dai 1200 mi piace ottenuti su Instagram in breve tempo. Al di là dell'interpretazione, accessori utilizzati e il vestito principale della ragazza sembrano perfetti. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento in calce all'articolo.

Qui di seguito potete trovare l'immagine del cosplay di Sakura, e anche alcuni degli ultimi costumi che vi abbiamo proposto sulle nostre pagine: