One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di starnercosplay

Il fine settimana è ufficialmente arrivato, e potrete godervelo con un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata ai cosplay. Anche oggi abbiamo trovato per voi un soggetto interessante, preso di peso dal mondo degli anime e dei manga: Nico Robin direttamente da One Piece.

L'artista che ha realizzato questo costume è la cosplayer starnercosplay, che come vedrete è davvero indicata per vestire i panni della Nico Robin di One Piece; la ragazza è riuscita a valorizzare vestiario e fisico del personaggio, uno dei più amati dell'opera di Eiichiro Oda assieme a Nami e Boa Hancock (tra quelli femminili, naturalmente).

Il cosplay di Nico Robin di starnercosplay è disponibile qui di seguito, in una pratica immagine. Fateci sapere cosa ne pensate, lasciando un bel commento. E vi ricordiamo infine che a tema One Piece sulle nostre pagine troverete almeno anche: