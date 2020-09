One Piece, una Nami sexy e provocante nel cosplay di bekejacoba

Settembre 2020 è già qui, e ci sono anche i cosplay del momento. Uno degli ultimi a tema One Piece, in particolare, sta suscitando l'attenzione del web e dei social network; è dedicato alla bellissima Nami, come probabilmente avevate già intuito.

La cosplayer bekejacoba ha realizzato un cosplay sexy e provocante dedicato alla Nami di One Piece: dapprima, sulla sinistra, una versione "in posa" e perfettamente in tema con il salto temporale dell'opera di Eiichiro Oda. Dall'altro, sulla destra, una versione maggiormente senza veli della stessa protagonista.

Perché Nami, dopotutto - è bene ricordarlo - è una delle protagoniste dei personaggi femminili più amanti del manga e dell'anime di Eiichiro Oda, assieme a Nico Robin e a Boa Hancock, le uniche in grado di contenderle il podio. Qual è la vostra preferita?

Qui di seguito trovate l'immagine del nuovo cosplay di Nami, che potrete commentare nell'apposita sezione. Ci limitiamo a ricordarvi alcuni degli ultimi costumi a tema manga e anime pubblicati sulle nostre pagine: