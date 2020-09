Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di yuno_the_loose_cannon

Dopo una brevissima pausa estiva torna l'appuntamento con la nostra piccola rubrica dedicata al mondo dei cosplay e dei cosplayer. Per ricominciare, oggi 2 settembre 2020, faremo affidamento su un soggetto d'eccezione: la sexy Bunny Bulma di Dragon Ball. Ve la ricordate, non è vero?

Bunny Bulma è un personaggio molto particolare dell'opera di Akira Toriyama (manga e anime): apparve soltanto in pochissime occasioni della prima serie, sufficienti tuttavia affinché i fan se la stampassero bene in mente. E così cosplayer come yuno_the_loose_cannon di tanto in tanto tornano a celebrarla all'interno dei rispettivi lavori.

Quello di yuno_the_loose_cannon è un cosplay molto fedele dedicato a Bunny Bulma: cerca naturalmente di valorizzarne l'aspetto sensuale; peccato per i tatuaggi leggermente fuori posto, ma del resto la ragazza non poteva di certo toglierseli. La presenza del Radar del Drago fa riferimento alla ricerca delle sfere, al centro delle varie trame della prima serie di Dragon Ball.

Ecco qui di seguito l'immagine del cosplay di sexy Bunny Bulma di Dragon Ball: vi piace? Potete commentarlo poco più avanti; vi riportiamo anche una serie di costumi dedicati al mondo degli anime e dei manga, che potete già trovare sulle nostre pagine.