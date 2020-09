The Boys 2: scopri che tipo di supereroe sei in questo mini-gioco

In collaborazione con Amazon Prime Video abbiamo creato un simpatico minigioco dedicato a The Boys 2. Per chi non lo sapesse, si tratta della nuova stagione della bellissima serie di Amazon Prime dedicata ad un manipolo di supereroi un po' sopra le righe. Il questo gioco potrai scoprire che tipo di supereroe sei. Un eroe senza macchia alla Superman o uno dei farabutti coi superpoteri della Stagione 2 di The Boys?

A questo indirizzo potete scoprire che supereroe siete, mentre al seguente indirizzo potete cominciare a vedere la Seconda Stagione di The Boys!

Il gioco funziona da browser, non importa che utilizziate un PC o un telefono per giocarlo. Lo abbiamo prodotto per conto di Amazon Prime Video e si tratta di un un puzzle nel quale occorre trovare degli indizi corredato da un simpatico test psicologico.

La premessa narrativa è che la Vaught International, la diabolica compagnia che sintetizza il Compound-V, composto chimico responsabile della nascita dei Super, sta reclutando un nuovo Supereroe.

I protagonisti di The Boys 2 (Butcher e Hugie) sono tornati all'interno dei vecchi laboratori della Vought International alla ricerca di indizi che li condurranno a scoprire se l'utente è il nuovo Super assoldato dalla compagnia.

La a ricerca alternerà quindi due fasi:

risoluzione di semplici enigmi punta e clicca per trovare cinque riferimenti ai superpoteri di alcuni dei Sette (i cattivi della serie)

risposte alle domande del Test Attitudinale della Vaught corrispondenti ad ogni superpotere scoperto.

Trovati tutti i 5 indizi e risposto a tutte le domande, scoprirete che tipo di Supereroe siete e sarete messi di fronte ad un breve profilo psicologico con riferimenti scherzosi al reclutamento da parte della Vaught.

Tutto questo è pensato per celebrare l'uscita della Stagione 2 di The Boys, disponibile su Amazon Prime a partire da oggi 4 settembre 2020.

A questo indirizzo potete trovare il test: che tipo di profilo vi è uscito?