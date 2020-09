Edge of Eternity ha una finestra d’uscita su PC, Xbox e PS4

Lo sviluppatore Midgar Studio e il publisher Dear Villagers hanno annunciato che il gioco di ruolo giapponese Edge of Eternity sarà lanciato nella primavera del 2021 su PC, PS4 e Xbox (da notare che non viene menzionata specificatamente Xbox One). La versione PS4 godrà anche di un'edizione fisica.

Attualmente Edge of Eternity è in beta nell'Accesso Anticipato di Steam. Tempo fa gli dedicammo un provato, ma da allora sono stati pubblicati molti nuovi contenuti. Del resto nuovi contenuti saranno aggiunti fino al lancio, come visibile dalla roadmap ufficiale degli sviluppatori.

Comunque sia, dopo aver giocato un po' a Edge of Eternitym da cui fummo colpiti positivamente, scrivemmo:

Edge of Eternity non sembra essere il Final Fantasy XV nato dal basso che molti desideravano, ma per certi versi potrebbe essere considerato anche migliore, visto che, pur con tutte le sue ingenuità, non tradisce il genere dei giochi di ruolo giapponesi buttandosi sull'action e non offre una trama frammentata da completare tramite DLC. Un po' Final Fantasy di epoca classica, un po' Wild Arms 4, sembra molto più solido di quanto ci si potesse aspettare. Insomma, per dare un giudizio definitivo è presto, ma se siete appassionati del genere dovreste tenerlo d'occhio e sperare che incassi abbastanza da dare modo al team di sviluppo di apportare le giuste rifiniture.

Edge of Eternity dovrebbe uscire anche su sistemi mobile, ma per adesso non si sa nulla sull'uscita di queste versioni.