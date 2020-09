Conan Exiles: presto un grande annuncio relativo al gioco

Funcom ha anticipato che presto farà un grande annuncio relativo a Conan Exiles. Più precisamente ha fatto partire un conto alla rovescia sul sito ufficiale del gioco che rimanda al 10 settembre per scoprire di cosa si tratta.

Nel frattempo l'account twitter ufficiale di Conan Exiles pubblicherà giornalmente delle immagini teaser, che introdurranno alle novità in arrivo. Di cosa si potrebbe trattare? Probabilmente di una nuova espansione maggiore, oppure di qualcosa di completamente inatteso. Conan Exiles è un titolo di grande successo e molto amato dai giocatori, disponibile per PC, Xbox One e PS4. Funcom lo aggiorna con grande regolarità (l'ultima patch è di pochi giorni fa).

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Conan Exiles, dove abbiamo scritto:

Conan Exiles dovrebbe essere preso a modello per come si gesticono i videogiochi pubblicati in Accesso Anticipato: partenza stabile e miglioramenti costanti apportati nel corso dei mesi, con la giusta cura di tutti gli aspetti del gioco, senza dimenticare l'aggiunta di nuovi contenuti. Il risultato finale è un ottimo survival, uno dei migliori sulla piazza, con ancora qualche margine di miglioramento, ma solidissimo in tutti i suoi aspetti. Insomma, merita davvero di avere una possibilità, nonostante non sia un titolo originalissimo e nonostante ormai potreste averne avuto abbastanza di survival, visto quanti ce ne sono sul mercato.