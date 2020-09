Succubus: la modalità furia è un tripudio di sangue, amputazioni e budella

Madmind Studio ha pubblicato un nuovo video di Succubus dedicato alla modalità Furia, che è un tripudio di sangue, amputazioni e budella... come se gli smembramenti standard, chiamiamoli così, e i feti strappati alle donne gravide usati come medikit non fossero sufficienti. La violenza del gioco è così eccessiva che in un certo senso diventa quasi parodistica, anche se immaginiamo che possa dare fastidio alle persone più sensibili (non compratelo e il problema è risolto).

Per il resto vi ricordiamo che Succubus è uno spin-off dell'horror Agony in cui si interpreta la demonessa Vydija nel suo cammino di vendetta. Riuscirà la simpatica ragazza tutta pepe a riconquistare il suo dominio?

Prima di scoprirlo con la versione finale, potete provare il gioco scaricando Succubus: Prologue da Steam, sostanzialmente una demo che consente di provare i primi livelli. Da notare che è stata accolta molto bene su Steam, con recensioni estremamente positive.