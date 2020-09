Spelunky 2: data d'uscita ufficiale della versione PC annunciata

Derek Yu ha annunciato tramite Twitter la data d'uscita ufficiale della versione PC di Spelunky 2: il 29 settembre 2020, su Steam. Stiamo parlando del seguito di uno degli indie più amati di sempre, quindi l'annuncio è quantomai rilevante.

Aggiornata anche la pagina Steam di Spelunky 2, dove potete aggiungere il gioco alla lista dei desideri. Come saprete, la versione PS4 uscirà invece il 15 settembre, ossia due settimane prima quella PC.

Spelunky 2 segue le vicende di Spelunky e ha come protagonista la figlia del personaggio principale. Come sempre i livelli saranno generati proceduralmente, ma saranno molto più vari rispetto all'originale.

We have a date! #Spelunky2 is coming to Steam on September 29. Wishlist the game here to get a notification as soon as it releases:https://t.co/c6WKBfDRsh

The walls are shifting once again...! 🍆 pic.twitter.com/MUIo5E01sv