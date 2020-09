PS5, prezzo più basso del previsto, secondo Bloomberg

Stando alla giornalista Debby Wu di Bloomberg, il prezzo di PS5 potrebbe essere di 449 dollari per il modello con lettore ottico e di 399 dollari per il modello solo digitale. Se quest'ultima è una cifra emersa da diverse fonti, la prima appare quantomai interessante perché sarebbe più bassa di quanto preventivato dalla maggior parte degli osservatori. Inoltre sarebbe inferiore di 50 dollari al prezzo di Xbox Series X, la console di punta della concorrenza, un dettaglio non da poco.

C'è da dire che una PS5 venduta a 449$ potrebbe rappresentare un grosso problema per la multinazionale giapponese, che probabilmente perderebbe soldi su ogni unità venduta. Le stime parlano infatti di un costo unitario per PS5 di circa 460 dollari, costo che non comprende le spese di distribuzione e marketing. Insomma, assemblare una PS5 potrebbe costare ben di più di quanto gli acquirenti pagheranno per averla.

D'altro canto Sony potrebbe recuperare dalla vendita dei giochi e dei servizi digitali, ma non è scontato che voglia applicare una strategia così rischiosa in tempi incerti come questi, visto anche che è stata costretta a tagliare le stime sulla produzione del primo anno di 4 milioni di unità.

Prezzo e data d'uscita di PS5 rimangono per ora un mistero. Per saperne di più non resta che attendere l'evento di mercoledì 16 settembre dedicato alla console next-gen, durante il quale Sony dovrebbe fornire le informazioni che mancano.