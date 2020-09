Dragon Ball FighterZ: un video introduce il Maestro Muten e la patch 1.25

Un nuovo video di Dragon Ball FighterZ introduce uno dei personaggi più amati dell'universo di Dragon Ball: il Maestro Muten. Il mentore di Goku, Yamcha e Crilin sarà pronto a scendere sul ring a partire dal 16 settembre 2020. Inoltre Bandai Namco ha pubblicato la patch 1.25, pensata per il competitivo.

Il simpatico, quanto un po' perverso, Muten, è un combattente agile e potente, in grado di mutare la sua muscolatura per poter affrontare letali nemici quali Freezer, Cell, Hit e Majin Bu. La sua arma più potente, ovviamente, è la celebre Kame-hame-ha, un'onda di energia che diventa ancora più devastante quando potenziato.

Assieme a Muten sarà pubblicata la patch 1.25 del gioco che, oltre ad una lunga serie di bilanciamenti dei vari guerrieri Z, che potete trovare a questo indirizzo, comprende anche diverse novità a livello di sistema. Per esempio lo Z Assist di Tipo C sarà più veloce all'inizio dell'attacco e il suo danno scalerà in maniera ridotta.

Inoltre è stata modificata la telecamera durante alcune mosse aeree speciali. Infine è stata aggiunta l'opzione per il contrattacco che consente di avere i settaggi dei nemici.

Cosa ne pensate di questo novità? Lo state ancora giocando?