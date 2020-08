Sword Art Online, Asuna prende vita nel cosplay di faid_eyren_cosplay

Comincia una nuova, calda settimana di agosto 2020, ma ciò non ci impedisce di tornare da voi con un nuovo appuntamento della nostra rubrica dedicata ai cosplay. Niente Dragon Ball o One Piece, questa volta, bensì qualcosa di nuovo: Sword Art Online, nella figura di Asuna. Pronti?

Questo cosplay di Asuna è stato realizzato da un'artista ben specifica, nota su Instagram come faid_eyren_cosplay. La cura con cui ha riprodotto e interpretato Asuna Yuuki è notevole, tanto che sul social network in questione la sua foto ha raggiunto i 2554 mi piace; si tratta nello specifico della versione di Asuna mostrata in Alicization.

Assieme a Kirito, Asuna è uno dei personaggi più importanti e noti dell'universo di Sword Art Online, che probabilmente conoscerete. SAO consiste in una serie di varie light novel scritte da Reki Kawahara e illustrate da abec, pubblicata da ASCII Media Works sotto l'etichetta Dengeki Bunko. Questo dal 20 aprile 2009: da allora sono già passati 11 anni e nel frattempo è diventato un prodotto notissimo.

Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay di Asuna: vi piace? Fateci sapere cosa ne pensate tramite un bel commento. E naturalmente date anche un'occhiata alla lista con tutti i cosplay più recenti dedicati al mondo degli anime e dei manga: