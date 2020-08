Fortnite, glitch assurdo permette di finire sotto la mappa e vincere la partita

Ci risiamo, i giocatori di Fortnite Battaglia Reale hanno trovato un nuovo glitch all'interno del Battle Royale di Epic Games. Chiaramente piccoli errori di programmazione, bug e simili sono all'ordine del giorno in titoli online come Fortnite, Call of Duty: Warzone, PUBG e via dicendo. Il problema si pone quando, come nel caso di oggi, ci si trova davanti ad un glitch assurdo.

Presto capirete perché è possibile definirlo tale. Questo glitch di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 permette di finire sotto la mappa di gioco, all'interno dell'acqua. In questo modo si è invisibili ai nemici, ancora in vita ed è possibile vincere la partita senza alcun problema. Semplicemente, di cerchio della tempesta in cerchio della tempesta, si cercherà di restare nella zona sicura. Non vi saranno scontri con i nemici né ostacoli di sorta.

Ma come funziona questo glitch? Innanzitutto è attualmente possibile attivarlo da qualsiasi piattaforma di gioco (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, dispositivi mobile Android e iOS) anche se alcuni suggeriscono di andare a colpo sicuro testandolo su uno smartphone Andorid. Bisogna poi ottenere un elicottero (Choppa), molto legno e recarsi presso le Rapide Rischiose.

A questo punto il giocatore di Fortnite deve recarsi presso un piccolo cespuglio indistruttibile delle Rapide Rischiose (località recentemente tornata disponibile, dopo che l'acqua è scesa nuovamente), posizionare a terra un pavimento di legno, posizionare poi anche l'elicottero, costruire una specie di gabbia tutto attorno al veicolo, infine decollare. Se il glitch entra in azione correttamente, il giocatore si ritrova automaticamente al di sotto della mappa di gioco. Comodo, non trovate?

Questo pratico video vi mostrerà passo passo tutta la procedura, affinché possiate anche voi imparare a mettere in azione il glitch assurdo. Epic Games molto probabilmente lo correggerà con la prossima patch, nel corso della settimana. Ma fino ad allora....