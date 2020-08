WindTre GO 70 Fire+: minuti, 200 SMS e 70GB a 6,99 euro al mese, i dettagli dell'offerta

Siamo ormai ufficialmente entrati nel cuore dell'estate 2020 e ogni operatore mobile propone le proprie offerte, prima che gli italiani partano per le vacanze. In questo rapido articolo, ad esempio, vi parleremo della WindTre GO 70 Fire+, con tutti i dettagli annessi.

WindTre GO 70 Fire+ è un'offerta operator attack disponibile nei negozi fisici di WindTre su territorio nazionale; dal punto di vista dei contenuti cerca di non farsi mancare nulla, offrendo minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, 200 SMS verso tutti (ma del resto chi li utilizza più?) e i ben più importanti 70 GIGA di internet mensili.

Il prezzo di abbonamento mensile è fissato a 6,99 euro, mentre l'attivazione è gratuita. Il dettaglio importante è che non tutti possono attivare WindTre GO 70 Fire+, ma solo i clienti provenienti da determinati operatori (iliad, FastWeb, PosteMobile e operatori virtuali come Kena Mobile, LycaMobile, Very Mobile e Ho Mobile); inoltre pare che attualmente WindTre GO 70 Fire+ sia accessibile solo in alcune province italiane (per esempio Alessandria, Bari, Latina, Pistoia, Padova, Prato, Trapani e Trieste).

Questo, per il momento, è quanto: torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere nuovi dettagli. Lato telefonia fissa è opportuno ricordarvi che iliad sta lavorando finalmente al lancio della sua fibra ottica.