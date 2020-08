Dragon Ball Z, Androide C18 torna in un cosplay sensazionale

È domenica, è il 2 agosto 2020, e fa molto, molto caldo. Ma non abbastanza caldo da impedire a noi intrepidi redattori di offrirvi il vostro cosplay giornaliero. Ecco allora che abbiamo deciso di dare un po' di spazio all'Androide C18 di Dragon Ball Z, troppo trascurato nell'ultimo mese.

E cominciamo proprio con un bel mistero, perché non abbiamo idea di chi sia la cosplayer che abbia realizzato il costume in questione, dedicato alla bella e letale Androide C18 di Dragon Ball Z (anche nota semplicemente come Cyborg C18). Su Instagram il cosplay è stato condiviso da una pagina specializzata nel personaggio, "c18cosplay" (eh sì, viva la fantasia). Comunque, se doveste trovare dei riferimenti all'autrice, segnalatecelo.

La fedeltà al personaggio originale comunque è fuori discussione, così come potremmo definire il cosplay semplicemente sensazionale, non trovate? Fateci sapere cosa ne pensate, con un bel commento in calce all'articolo (trovate la sezione apposita poco più avanti), dopo l'immagine.

Vi ricordiamo infine alcuni dei cosplay a tema manga e anime che potete facilmente ammirare sulle nostre pagine: