Tekken 7, il Season Pass 4 annunciato da Bandai Namco con un trailer

Tekken 7 ha visto l'annuncio del Season Pass 4 con un nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco: il pass sarà disponibile nel corso dell'autunno.

Capace di totalizzare vendite oltre i 5 milioni di copie, Tekken 7 è stato anche protagonista di svariate manifestazioni eSport e a quanto pare il suo percorso non è ancora terminato.

La Season 4 del picchiaduro a incontri di Bandai Namco includerà un bilanciamento del gameplay, nuove mosse per tutti i personaggi e importanti miglioramenti all'esperienza multiplayer online.

Naturalmente arriveranno anche nuovi personaggi, che però non sono stati annunciati in questo momento. Alla fine del video, tuttavia, compare un indizio relativo a una di queste new entry.