Dragon Ball Z, sexy Chichi protagonista di un nuovo cosplay

Probabilmente conoscerete già il personaggio di Chichi, moglie di Goku e personaggio di una certa rilevanza all'interno dell'opera di Akira Toriyama. Oggi vi mostriamo un cosplay di sexy Chichi, che siamo sicuri apprezzerete. L'autrice l'ha preso di peso dall'universo di Dragon Ball Z.

Chichi comparve per la prima volta da bambina nella prima serie di Dragon Ball, per poi tornare anche in Dragon Ball Z, Dragon Ball GT (non canonico) e Dragon Ball Super. Universalmente considerata una furia vivente e pericolosa, è stata anche una fanciulla graziosa: aspetto valorizzato dalla cosplayer Cozy nel suo cosplay a tema Chichi. Affiancatelo al cosplay di Bunny Bulma, così avrete completato la collezione.

La cosplayer in questione è partita dalla rielaborazione di una Chichi di Dragon Ball Z più giovane, tramite fanart: per esempio ha i capelli lunghi, e indossa la divisa del marito Son Goku. Eccovi le immagini: cosa ne pensate di questa sexy Chichi? Troppa libertà creativa in fase di realizzazione, o buon riadattamento?

Chichi from Dragon Ball😍

Cosplayer: Merisiel Irüm pic.twitter.com/n0qYhoyj8D — 𝘾𝙤𝙯𝙮🥣 (@youngspideyy) March 26, 2020