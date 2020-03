Saints Row IV Re-Elected per Nintendo Switch disponibile, con trailer di lancio

Saints Row IV Re-Elected è finalmente disponibile anche per Nintendo Switch. A confermarlo, oltre al publisher Deep Silver, anche il classico trailer di lancio, che mostra il gioco in azione. Viene ribadito anche che il gioco comprende tutti i DLC pubblicati per le altre versioni, per diverse decine di ore di gameplay in totale.

Portando la storia dei Third Street Saints al livello definitivo, il Boss della gang dei Saints è stato eletto presidente degli Stati Uniti per proteggere il mondo da un'invasione aliena; questa super edizione potenziata deve essere vista per crederci.

Gli sviluppatori di Deep Silver Fishlabs hanno curato la conversione su Switch che gira ad una risoluzione di 720p in versione portatile e 1080p in casa.

La tanto acclamata funzione giroscopio per Switch sarà inclusa nella versione digitale fin dall'inizio e tramite l'aggiornamento dal Day One per le copie fisiche. Abilitata come impostazione predefinita, può essere disattivata e attivata a seconda delle preferenze dei giocatori.

Leggiamo anche la sinossi di Saints Row IV Re-Elected:

Sei il presidente degli Stati Uniti e devi salvare la terra.

Dopo una catastrofica invasione della terra, comandata dal malefico Overlord Zinyak, i Saints sono stati teletrasportati in una bizzarra simulazione di Steelport. Con nuovi e vecchi alleati al loro fianco ed un arsenale di super poteri e strane armi, devono combattere per liberare l'umanità dagli alieni del perfido Zinyak.

Concludiamo con le caratteristiche chiave di Saints Row IV Re-Elected: