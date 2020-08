One Piece, sexy Nami torna nel cosplay di faeye_cosplay

Il fine settimana è ufficialmente cominciato, e fa molto caldo. Forse farà ancora più caldo, non appena vi avremo mostrato il nuovo, bellissimo cosplay di sexy Nami che avevamo tenuto in serbo per la giornata di oggi, sabato 1 agosto 2020. Quale modo migliore di One Piece per cominciare l'ultimo mese estivo?

E dunque: la cosplayer in questione si chiama faeye_cosplay, e probabilmente ve ne avevamo già parlato in passato. Difficile fare diversamente dati i suoi lavori: quello che vi mostriamo oggi, ad esempio, dedicato ad una versione sensuale della Nami di One Piece, è attualmente a 200 mi piace su Instagram, e in pochissimo tempo.

Su Nami potremmo invece discorrere per ore. È il primo membro femminile della ciurma di Rufy Cappello di Paglia, si aggiunse subito dopo Usopp, Zoro e Sanji; nonché uno dei personaggi più amati del manga e anime di Eiichiro Oda, One Piece. Siamo sicuri che piace anche a voi; o perlomeno ci auguriamo che vi piaccia il cosplay, la cui immagine è disponibile poco più avanti.

Potete renderci nota la vostra opinione, naturalmente, nell'apposito campo dedicato ai commenti. Non prima però di aver dato un'occhiata ai più recenti cosplay dedicati a manga e anime degli ultimi giorni: