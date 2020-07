Beyond Good & Evil diventa un film, Netflix lo affida al regista di Detective Pikachu

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che Beyond Good & Evil diventerà un film , prodotto in collaborazione tra Netflix e Ubisoft. Il franchise, che nel corso degli anni si è ritagliato un posto di tutto riguardo nel cuore dei giocatori, si appresta quindi a tornare, e lo farà in grande stile. L' annuncio del film arriva dai social network: dapprima Netflix ha pubblicato un bel post su Twitter : "buone notizie per i fan di Beyond Good & Evil. Il film, adattamento dell'epica avventura di pirati spaziali di Ubisoft, è in lavorazione!" Ubisoft ha poi ricondiviso il post, e i fan chiaramente sono in visibilio.

Un dettaglio molto importante: Netflix ha affidato la produzione del film al regista di Detective Pikachu, uno dei lungometraggi più recenti degli ultimi anni che abbiano come vero protagonista il mondo dei videogiochi (un altro esempio è il film basato su Sonic The Hedgehog).

Al momento i dettagli dell'operazione sono pochissimi, ma dovrebbe trattarsi di un progetto legato al primo videogioco di Beyond Good & Evil, e non a Beyond Good & Evil 2. Forse in questo modo chi vorrà acquistare la nuova produzione potrà prima conoscere meglio la saga, proprio grazie al film: una valida operazione commerciale, sotto certi punti di vista.

Per quanto riguarda invece Beyond Good & Evil 2, non arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2020, e neppure ad inizio 2021. Il gioco è attualmente in sviluppo presso Ubisoft, è vivo e vegeto, ma per saperne di più bisognerà attendere.