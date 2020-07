League of Legends: la finale del PG Nationals Summer Split 2020 sarà tra Samsung Morning Stars e Racoon

PG Esports ci informa che la finalissima del PG Nationals Summer Split 2020, uno dei principali tornei di League of Legends d'Italia, si svolgerà online domenica 2 agosto. A partire dalle h 16.30 i Samsung Morning Stars e i Racoon si daranno battaglia per conquistare il titolo di Campioni Italiani.

Negli ultimi mesi, Campus Party Sparks, Outplayed, Mkers, DayDreamers, YDN Gamers, Cyberground Gaming, Racoon e Samsung Morning Stars, si sono sfidati sul campo di battaglia virtuale di League of Legends per stabilire chi fossero i team competitivi più talentuosi della Penisola. A spuntarla, sono stati Racoon e Samsung Morning Stars che daranno certamente spettacolo in una fase finale che si prospetta essere scoppiettante e ricca di sorprese.

Quest'anno il main event del Summer Split, infatti, regalerà agli appassionati un livello di spettacolarità mai visto prima, grazie a diverse attività che accompagneranno il pubblico allo scontro decisivo, che sarà svolto secondo il formato best of 5. All'interno della finale ci saranno, oltre al consueto Analyst Desk, ricco di interviste e approfondimenti da parte del caster team al completo ed Ettore Van Loon in qualità di ospite speciale, anche il "NicNac's Double Crunch Showmatch!". Un'occasione da non perdere per i fan più accaniti, che potranno assistere a inediti scontri tra giocatori della vecchia guardia e le nuove leve: Boomer vs. Zoomer, una sfida nella sfida senza esclusione di colpi. Questo match senza precedenti vedrà tra i suoi protagonisti Blackino, Gine, Cohle, Mistil e Fox per gli Zoomer, mentre Acefos, Demon, DrMatt, Counter Brizz difenderanno i colori del team Boomer.

Ormai da tre anni, lo scopo principale del League of Legends PG Nationals è quello di dare maggiore visibilità possibile alle squadre italiane, offrendo loro la possibilità di competere a livello ufficiale alle competizioni continentali più prestigiose firmate Riot Games. PG Esports continua a investire in questo campionato nazionale in modo da dare più possibile supporto a tutti i team partecipanti: una sinergia che, nel tempo, sta giovando incredibilmente allo sviluppo dell'intero fenomeno esport nel nostro Paese.

Con più di 100 milioni di giocatori mensili che, da oltre dieci anni, si danno appuntamento online per misurarsi gli uni contro gli altri, League of Legends è stato il fenomeno che ha sdoganato e portato gli esport al successo globale. La finale del 2 agosto sarà l'ennesima dimostrazione di un settore in fermento e pronto a diventare ancora più importante nel campo dell'intrattenimento.

La vedrete?