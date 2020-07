Sonic il film 2 ha una data di uscita ufficiale, ecco quando vedremo il sequel

Sonic il film 2, sequel della pellicola con Jim Carrey e James Marsden, ha una data di uscita ufficiale: stando all'annuncio di Paramount Pictures, arriverà nei cinema americani l'8 aprile 2022.

La casa di produzione non ha rivelato ulteriori dettagli sul film, ma che fosse previsto un nuovo episodio era abbastanza chiaro, visto che James Marsden ha firmato per diversi sequel ma soprattutto i numeri al botteghino hanno decisamente convinto.

Al debutto nelle sale, infatti, Sonic il Film ha totalizzato incassi superiori a Detective Pikachu, stabilendo un record per le trasposizioni dai videogiochi: una categoria cinematografica dalle fortune alterne, a essere generosi.

Vedremo dunque se il cast verrà confermato, con particolare riferimento al ruolo di Jim Carrey, e se ci sarà spazio anche per qualche partecipazione speciale, come quella di The Rock, che potrebbe essere nel seguito di Sonic il Film dopo le divertenti citazioni nel primo capitolo.

Per ulteriori dettagli è comunque ancora presto: mancano quasi due anni all'uscita di Sonic il Film 2 e ci sarà tutto il tempo per scoprire questa nuova pellicola dedicata al personaggio SEGA.