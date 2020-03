Sonic il Film: James Marsden ha firmato per diversi sequel, parla di Jim Carrey

Sonic il Film avrà un sequel, anzi probabilmente più di uno: l'attore James Marsden ha rivelato di aver firmato per diversi nuovi film, dunque la saga cinematografica andrà avanti per un po', incassi permettendo.



"Farò tutti i film che vorranno realizzare", ha detto Marsden parlando dei possibili sequel di Sonic il Film. "Sì, mi rendo conto che si tratta di una risposta molto vaga, ma ho potuto lavorare con un gran bel gruppo di persone ed è stato fantastico vedere Jim Carrey divertirsi di nuovo a recitare."



"Penso che questo film sia stato il progetto con il secondo maggiore incasso di sempre a cui lui abbia mai partecipato, e mi sembra una statistica eccezionale. Quando lo ha saputo, si è messo ad abbracciare tutti con un gran sorriso sul volto."



"Sono cresciuto imitandolo e guardandolo nella serie In Living Color", ha continuato Marsden. "Si è preso una piccola pausa, poi è tornato in Kidding su Showtime e ora questo: vederlo dominare la scena con il suo fantastico talento e divertirsi facendolo è stata una vera gioia, per me è da sempre un'ispirazione."



Sonic il Film ha totalizzato ottimi incassi e ricevuto anche ottime recensioni, ponendosi come uno dei migliori film tratti da un videogame.