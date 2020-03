Scalebound, Hideki Kamiya vuole farlo e chiede ai fan di scrivere a Microsoft

Hideki Kamiya vuole realizzare Scalebound, e così ha fatto un appello in video ai fan di PlatinumGames: scrivete a Microsoft per convincerli ad affidarci nuovamente lo sviluppo del gioco.



Il simpatico siparietto si è svolto durante un episodio di Video Games Awesome dedicato a The Wonderful 101: Remastered, che ha appena superato i 2 milioni di dollari su Kickstarter sbloccando un ulteriore stretch goal.



Si tratta insomma di un momento particolarmente positivo per il team giapponese, che sta rivelando i suoi prossimi progetti ed è attualmente al lavoro anche su Bayonetta 3, il cui sviluppo procede bene.



Ciò non toglie che la cancellazione di Scalebound rappresenta ancora una ferita aperta per Kamiya e i suoi collaboratori: una situazione che il game designer vuole recuperare, se possibile.



Microsoft accoglierà l'appello di PlatinumGames? Oppure è troppo tardi per cambiare nuovamente i piani su Scalebound, probabilmente affidato a un altro team di sviluppo? Staremo a vedere.