I migliori Tablet Android (marzo 2020)

Nonostante il calo di interesse degli ultimi anni, il mercato dei tablet Android presenta tutt'oggi tante valide opzioni per chi cerca un dispositivo ideale per navigare in rete, fruire di contenuti multimediali o da utilizzare nell'ambito lavorativo. Tuttavia tra la miriade di prodotti in commercio non tutti sono davvero validi e se non si presta la giusta attenzione è facile ritrovarsi tra le mani un dispositivo deludente, magari perché attratti da un prezzo fin troppo conveniente.



Per questo motivo in questo articolo vi parleremo di quelli che a nostro parere sono i migliori tablet Android (a marzo 2020) e con il giusto rapporto tra prestazioni, qualità e prezzo.

Come scegliere il tablet giusto? Valutare l'acquisto di un tablet tra la miriade di prodotti disponibili sul mercato non è sempre semplice. Ci sono vari fattori da considerare, partendo dalle caratteristiche funzionali e prestazionali fino ad arrivare a dimensioni, peso e fattori estetici. Per stilare l'elenco dei migliori tablet Android di marzo 2020 abbiamo preso in considerazione degli aspetti ben precisi:



- Display: non sempre più grande, significa migliore. Per valutare la qualità del display bisogna considerare la risoluzione, la tecnologia utilizzata (AMOLED o il buon vecchio caro LCD). Inoltre nell'ottica dei contenuti multimediali anche un buon angolo di visione fa la differenza tra un prodotto ottimo e uno solo discreto.



- Hardware: un tablet in grado di garantire ottime prestazioni dovrà per forza di cose montare un processore performante, un quantitativo di RAM ideale sia per le operazioni più semplici che per quelle più complicate e una GPU degna di nota. Anche la presenza di un buon quantitativo di sensori, speaker audio e fotocamera di qualità non sono da sottovalutare nella scelta d'acquisto.



- Autonomia: specialmente se avete intenzione di acquistare un tablet da utilizzare in ambito lavorativo, la durata della batteria è un aspetto importante.



- Prezzo: Inutile dirlo un tablet da meno di 100 € non può assolutamente competere con uno di fascia alta. D'altro canto però ci sono anche molti modelli economici dalle ottime prestazioni. Insomma, il rapporto qualità/prezzo gioca un ruolo importantissimo nella scelta dei tablet che vi proponiamo.



- Connettività: è importante valutare se optare per un modello solo Wi-Fi o in grado di connettersi alla rete 4G. Considerando il prezzo maggiorato dei modelli LTE e la possibilità di usare il proprio smartphone come hotspot mobile via Tethering, abbiamo preferito proporvi solo tablet Android con connessione Wi-Fi, salvo alcune eccezioni. In ogni caso buona parte dei modelli elencati hanno anche una versione LTE.

Miglior tablet Android a meno di 100€ Amazon Fire 7 16 GB Se cercate un tablet Android estremamente economico ma al tempo stesso di qualità, senza dubbio Amazon Fire 7 fa al caso vostro. Grazie a un display IPS da 7 pollici, un corpo robusto e leggero e un'autonomia di circa sette ore, questo Tablet android è l'ideale per guardare una serie TV Netflix o navigare su Internet. Se amate leggere poi, avete a disposizione l'immenso catalogo di Amazon, nonché il servizio Prime Reading, che include centinaia di libri e fumetti gratuiti. Di contro, Fire 7 non ha Google Play Store, il che significa una scelta limitata di app, seppur non mancano quelle più in voga, come Netflix, Spotify, Facebook e Instagram, giusto per citarne alcuni.



Specifiche tecniche dell'Amazon Fire 7: Peso: 286 grammi

Dimensioni: 192 x 115 x 9,6 mm

Dimensioni dello schermo: 7 pollici

Risoluzione: 1024 x 600

CPU e RAM: Quand-core da 1,3 GHz con 1 GB di RAM

Archiviazione: 16GB/32GB

Batteria: fino a 7 ore di autonomia

Fotocamera posteriore: 2 MP

Fotocamera anteriore: 2 MP

Sistema operativo Android: 7.0 Nougat

Amazon Fire HD 8 Come il modello precedente anche Amazon Fire HD 8 ha un rapporto qualità/prezzo eccezionale tra i dispositivi economici. Rispetto al Fire 7, monta un pannello IPS da 8 pollici con risoluzione 1200 x 800 pixel, un processore Quad-core da 1,3 GHz, con 1,5 GB di RAM, una batteria in grado di garantire fino a dieci ore di autonomia e doppio altoparlante stereo con Dolby Atomos. Il prezzo è sensibilmente superiore a quello del suo fratellino minore, ma a nostro avviso le caratteristiche migliori potrebbero valere l'investimento.



Specifiche tecniche dell'Amazon Fire HD: Peso: 286363 grammi

Dimensioni: 215 x 128 x 9,7 mm

Dimensioni dello schermo: 8 pollici

Risoluzione: 1280 x 800

CPU e RAM: Quad-core da 1,3 GHz con 1,5 GB di RAM

Archiviazione: 16GB/32GB

Batteria: fino a 10 ore di autonomia

Fotocamera posteriore: 2 MP

Fotocamera anteriore: 2 MP

Migliori tablet Android a meno di 200 € Huawei MediaPad T5 MediaPad T5 è l'esponente economico della linea di tablet di Android di Huawei, ma è senza dubbio un dispositivo con tutte le caratteristiche giuste per comparire di diritto in questo articolo: un ampio display da 10 pollici con risoluzione FullHD+, due speaker stereo di ottima qualità, un processore discretamente potente affiancato da 3GB di RAM che consente un utilizzo intenso senza che il dispositivo vada in affanno. Tutto questo accompagnato da un design gradevole e componenti robusti. Insomma, considerando che stiamo parlando di un tablet android disponibile a un prezzo inferiore ai 200 € siamo di fronte a un dispositivo di ottima qualità.



Specifiche tecniche dell'Huawei MediaPad T5: Peso: 485 grammi

Dimensioni: 243 x 164 x 8 mm

Dimensioni dello schermo: 10,1 pollici

Risoluzione: 1920 x 1200

CPU e RAM: Octa core da 2,36 GHz con 3 GB di RAM

Archiviazione: 16GB

Batteria: 10 ore in media

Fotocamera posteriore: 5 MP

Fotocamera anteriore: 2 MP

Sistema operativo Android: 8.00 Oreo

Lenovo Tab 4 8 Sotto la soglia dei 200€ il miglior tablet android da 8 pollici in commercio a nostro avviso è il Lenovo Tab 4 8. Questo dispositivo è adatto per tutta la famiglia e vanta performance di tutto rispetto per l'utilizzo quotidiano di app e la fruizione di contenuti multimediali grazie allo schermo IPS e audio con certificazione Dolby, al tempo stesso vantando un design robusto ed elegante. Se non vi basta, il Lenovo Tab 4 8 ha una batteria estremamente longeva che garantisce fino a 20 ore di utilizzo e può connettersi alla rete 4G LTE.



Specifiche tecniche del Lenovo Tab 4 8: Peso: 308 grammi

Dimensioni: 221 x 124 x 8 mm

Dimensioni dello schermo: 8 pollici

Risoluzione: 1280 x 800

CPU e RAM: Quad-core da 1,4 GHz con e GB di RAM

Archiviazione: 16GB

Batteria: fino a 20 ore di autonomia

Fotocamera posteriore: 5 MP

Fotocamera anteriore: 2 MP

Sistema operativo Android: 7.0 Nougat

Miglior tablet Android a meno di 300€ Huawei MediaPad M5 Lite 10 Salendo di fascia di prezzo troviamo ancora una volta un device Huawei con MediaPad M5 Lite 10, un tablet android equilibrato sotto ogni aspetto. Il display IPS Full HD offre una qualità visiva ottima e i quattro altoparlanti stereo con Harman/Kardon garantiscono un sound profondo, il che rendono ottimo questo tablet per godersi un buon film o ascoltare musica. La batteria offre un'autonomia di tutto rispetto (dalle 8 ore di gaming fino a 50 per l'ascolto di musica) e si ricarica in sole tre ore. Non manca poi il lettore di impronte digitali e il supporto allo stilo M-Pen lite, un plus non indifferente per chi intende utilizzare il tablet per prendere appunti o disegnare.



Specifiche tecniche del Huawei MediaPad M5 Lite 10: Peso: 476 grammi

Dimensioni: 243 x 162 x 8 mm

Dimensioni dello schermo: 10,1 pollici

Risoluzione: 1920 x 1200

CPU e RAM: Octa-core da 2,36 GHz con 3 GB di RAM

Archiviazione: 32GB

Batteria: in media 11 ore di autonomia

Fotocamera posteriore: 8 MP

Fotocamera anteriore: 8 MP

Sistema operativo Android: 8.00 Oreo

Miglior Tablet Android a meno di 450€ Samsung Galaxy Tab S5e La nostra scelta per la fascia medio-alta dei tablet android ricade sul Samsung Galaxy Tab S5e. Si tratta di un tablet caratterizzato da un ottimo display Super AMOLED da 10,5″, ben quattro speaker audio e prestazioni di tutto rispetto grazie al processore Snapdragon 670 octa core da 2 GHz e 4 GB di RAM, più che sufficienti per garantire un'esperienza ottimale sia per lavoro che per l'intrattenimento. Segnaliamo inoltre la presenza del lettore di impronte digitali, sblocco del dispositivo con riconoscimento facciale e batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida che garantisce fino a 14 ore di autonomia.



Specifiche tecniche del Samsung Galaxy Tab S5e: Peso: 399 grammi

Dimensioni: 245 x 160 x 6 mm

Dimensioni dello schermo: 10,5 pollici

Risoluzione: 2560 x 1600

CPU e RAM: Octa-core da 2 GHz con 4 GB di RAM

Archiviazione: 64GB/128 GB

Batteria: fino a 14 ore di autonomia

Fotocamera posteriore: 13 MP

Fotocamera anteriore: 8 MP

Sistema Operativo Android: 9.0 Pie