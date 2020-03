Chivalry 2, un video di gameplay violento e brutale per il gioco di Torn Banner Studios

Chivalry 2 si mostra con un video di gameplay violento e brutale, che enfatizza la spietatezza delle battaglie medievali presenti nel nuovo titolo di Torn Banner Studios.



In uscita su PC via Epic Games Store nel corso del 2020, Chivalry II è stato annunciato durante il PC Gaming Show 2019 ed entrerà a breve in fase alpha, così che gli utenti possano provare in anteprima l'esperienza di gioco.



Proprio da questa build è probabilmente tratto il filmato che trovate in testa alla notizia, particolarmente sanguinolento in alcuni risvolti: a un certo punto il nostro personaggio può addirittura raccogliere le teste dei nemici decapitati e lanciarle contro i loro compagni.



L'obiettivo degli sviluppatori è naturalmente quello di rappresentare nella maniera più cruda possibile la realtà degli assedi durante il medioevo, combattuti a colpi di spada, arieti e macchine speciali.



Chivalry 2 è uno slasher multigiocatore in prima persona ispirato alle epiche battaglie medievali dei film. I giocatori si tufferanno nell'azione in tutti i momenti più iconici dell'epoca: dal fragore delle cariche della cavalleria alla pioggia di frecce incendiate, fino agli assedi ai castelli e molto altro.



Domina enormi campi di battaglia da 64 giocatori. Le catapulte seminano il caos quando assedi i castelli, incendi i villaggi e massacri luridi contadini nelle mappe Obiettivo di squadra. Vai in guerra a cavallo e ottieni la gloria a colpi di spada!