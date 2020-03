Pokémon GO, i protagonisti dei prossimi Community Day scoperti dai dataminer

I dataminer di Pokémon GO, titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente da Niantic Labs su dispositivi mobile, hanno trovato molte nuove informazioni utili, all'interno dei file di gioco. Per esempio i protagonisti di tutti i prossimi Community Day, da aprile 2020 a settembre 2020.

Chiariamo meglio la situazione: secondo i dataminer, Niantic Labs riproporrà le votazioni per il protagonista del Community Day, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020. Per i mesi di aprile e maggio la scelta ricadrà su due esemplari tra Gastly, Sandshrew, Squirtle e Weedle. Tra giugno e luglio 2020 toccherà a due mostriciattoli tra Grimer, Porygon, Charmander e Caterpie. Infine tra agosto e settembre 2020 i giocatori sceglieranno due Pokémon tra Bulbasaur, Magikarp, Starly e Exeggcute.

Qui di seguito vi riportiamo una pratica immagine realizzata dai colleghi di Pokémon GO Raid Italia: mostra la suddivisione dei Pokémon da votare nei prossimi Community Day di Pokémon GO. Chissà cosa sceglierà la Community dei giocatori, questa volta.