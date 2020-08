Call of Duty: Warzone, missile avvistato in cielo: evento simile a Fortnite?

Sta accadendo qualcosa, su Call of Duty: Warzone. Ed è anche normale, considerando che la Stagione 5 è ormai praticamente dietro l'angolo, e che questi giorni sono quelli in cui arrivano teaser, anticipazioni, indiscrezioni, insomma qualsiasi cosa che faccia intuire qualche dettaglio sui nuovi eventi. Per esempio, un missile è stato avvistato in cielo.

A possedere una vista davvero notevole è l'utente Reddit DavidWurgy, che ha avvistato questo missile nei cieli di Call of Duty: Warzone, precisamente nello spazio aereo che sovrasta lo Stadio (Stadium). Potrebbe voler dire qualcosa, dato che un teaser anticipava l'arrivo di una testata nucleare, e un altro invece dava per certa l'apertura dello stadio.

Ma la verità è che nessuno può dire, attualmente, cosa significhi l'avvistamento di quel missile su Call of Duty: Warzone. Di certo l'oggetto avrà qualcosa a che vedere con la Stagione 5; altri sottolineano come, in un certo modo, Call of Duty: Warzone stia ora copiando (o citando) Fortnite Battaglia Reale. E sì, perché nel corso della Stagione 4 (Capitolo 1) anche il Battle Royale di Epic Games vide la sua "trama" ruotare attorno ad un missile.

Noi resteremo all'erta, e vi notificheremo non appena accadrà qualcosa di rilevante nel Battle Royale di Activision. Voi di cosa credete che si tratti, esattamente?