Blizzard potrebbe essere presente all'evento di PS5 con Diablo 4

Interpretando alcuni tweet pubblicati dall'Executive Vice President di Blizzard Mike Ybarra, diversi utenti stanno cominciando a fantasticare sulla presenza della compagnia al'interno dell'evento di presentazione di PS5 di domani. Ma non solo, secondo le loro speculazioni lo sviluppatore di Irvine sarebbe presente con un pezzo da 90, ovvero Diablo 4.

Queste speculazioni stanno andando avanti da qualche giorno. Da quando, Ybarra ha ripostato su Twitter l'annuncio dello showcase di PS5 di mercoledì con due occhi ben aperti sopra. Un messaggio che in tanti hanno interpretato come un avviso a puntare gli occhi sulla conferenza, perchè Blizzard avrebbe mostrato qualcosa.

Oggi i fan di Blizzard hanno aggiunto un altro pezzo al loro puzzle (o alle loro speranze). Ybarra ha pubblicato oggi una foto di Diablo 4 e un augurio per una buona giornata, con un fuoco e dei cuori. Come non collegarlo, quindi, allo showcase di Sony?

Eppure nei commenti sotto il tweet in tanti stanno sperando ferocemente. Magari non nella presenza di Diablo 4 nella conferenza di domani sera, vi ricordiamo che seguiremo lo show in diretta su Twitch, ma nell'arrivo di nuove informazioni di Diablo 4 nelle prossime settimane.

Cosa ne dite? Diablo 4 sarebbe un buon nome da spendere per lanciare al meglio Playstation 5?