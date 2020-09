Crysis Remastered, un video sulla tecnologia 8K in azione

Crysis Remastered sta per arrivare su PC e console e sembra tenere fede alla tradizione del nome presentandosi come una vera e propria prova di forza bruta da parte di Crytek, come dimostra questo nuovo video sulla tecnologia 8K da parte del team.

Vediamo dunque di cosa è capace Crysis Remastered in questo nuovo trailer incentrato sulla tecnologia 8K, che consente di raggiungere tale livello di risoluzione con un notevole incremento qualitativo in termini di texture e livello di dettaglio.

Tra i vari miglioramenti si segnala un sistema di Global Illumination specifico (SVOGI), depth of field avanzato, nuove impostazioni per il sistema di illuminazione e l'applicazione di motion blur e ray tracing, tutte soluzioni sviluppate in gran parte direttamente da Crytek.

In precedenza, abbiamo visto un video incentrato sul ray tracing su Xbox One X, ma tutte queste tecnologie sono chiaramente una dimostrazione di capacità tecnica da parte di Crytek e Saber Interactive, come una sorta di ironia seria sulla tradizione storica della serie.

Tanto è vero che Crysis Remastered per PC include un preset chiamato "Ci gira Crysis?" scherzando proprio su quello che è diventato un vero e proprio meme sul gioco, ovvero le sue esose richieste in termini di capacità hardware per poter visualizzare però una grafica veramente esclusiva.

Il video qui sopra, tratto da YouTube, contiene anche l'opzione di visualizzazione a 8K, ovviamente, ma per goderlo in pieno è necessario anche avere uno schermo in grado di raggiungere tale risoluzione.