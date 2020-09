Twin Mirror: la data d'uscita per PS4, Xbox One e Pc annunciata con un trailer

Bandai Namco e Dontnod hanno annunciato con un trailer la data di uscita di Twin Mirror, l'atteso thriller psicologico del premiato team francese. Il gioco arriverà su PS4, Xbox One e Pc attraverso Epic Games Store il 1 dicembre 2020. La versione PC sarà esclusiva EGS per un anno.

Come ex giornalista investigativo, Sam Higgs ha sviluppato molte abilità analitiche rappresentate nel gioco dal Palazzo Mentale, un luogo in cui i giocatori scopriranno i molteplici aspetti della sua personalità.

Grazie a meccaniche di gioco uniche e al servizio della narrativa, il Palazzo Mentale di Sam è un luogo sicuro, dove il protagonista può essere sé stesso senza alcuna pressione o giudizio. I giocatori potranno rivivere il passato di Sam e assistere ai suoi ricordi durante alcune sequenze di flashback.

Il Palazzo Mentale di Sam gioca anche un ruolo centrale nella sua ricerca della verità. I giocatori potranno analizzare le ambientazioni e raccogliere indizi, arrivando così a simulare numerosi scenari per dedurre il corso degli eventi o prevedere i punti di svolta chiave della storia.

Affrontando eventi drammatici e i fantasmi del suo passato, Sam perde progressivamente il controllo di quest'oasi di pace. Inoltre, scopre presto che il Palazzo Mentale non lo aiuta veramente ad affrontare le sue paure o a riconnettersi con i suoi conoscenti.

Ed è qui che entra in gioco il Doppio. Si tratta di una figura che solo Sam può vedere. Una rappresentazione di sé stesso ancora più empatica e sociale. Sam potrà sempre contare su questo alleato per una guida attraverso le interazioni sociali ed esplorare una società che a volte rifiuta la singolarità.

Twin Mirror è il primo titolo auto-pubblicato di DONTNOD e co-prodotto con Shibuya Productions. In questo thriller psicologico, Sam Higgs torna a Basswood, la sua città natale, per presenziare al funerale del suo miglior amico. Diventa subito evidente che questa piccola cittadina della Virginia Occidentale cela numerosi segreti oscuri. L'ex giornalista investigativo utilizzerà quindi le sue abilità deduttive per svelare i misteri che circondano la città e i suoi abitanti. Affrontando il suo passato, Sam sarà combattuto tra la sua ricerca della verità e il suo desiderio di riconnettersi con la famiglia. Ma di chi potrà davvero fidarsi?