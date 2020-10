Amazon Prime Day 2020, le migliori offerte sui laptop

Per gli sconti di 48 ore dell'Amazon Prime Day 2020 c'è un solo portatile con capacità da gioco elevate, escludendo le offerte lampo, ma non mancano laptop capaci di garantire una buona esperienza in 1080p pur costando decisamente poco. Chi invece guarda la sfera professionale ha l'imbarazzo della scelta a partire dall'MSI Creator 15 per arrivare al leggerissimo LG Gram da 17 pollici, a diversi modelli Huawei e ai validi ASUS Zenbook e Vivobook.

Le offerte dedicate agli utenti Prime sono valide per i due giorni dell'evento iniziato alle 00:01 del 13 ottobre e destinato a terminare alle 23:59 del 14 ottobre. In questa pagina dedicata all'Amazon Prime Day trovate tutte le informazioni sull'evento, tutte le ultime notizie e tutti i servizi in offerta.