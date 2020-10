Amazon Prime Day 2020, le migliori offerte sulle periferiche da gioco

Tra le offerte dell'Amazon Prime Day 2020 non mancano le periferiche da gioco con le ottime tastiere Corsair, una doppietta ASUS, una serie di dispositivi HP OMEN di cui due pensati per ridurre all'osso i tempi di risposta e un'ampia selezione di mouse e tastiere Logitech.

Le offerte dedicate agli utenti Prime sono valide per i due giorni dell'evento iniziato alle 00:01 del 13 ottobre e destinato a terminare alle 23:59 del 14 ottobre. In questa pagina dedicata all'Amazon Prime Day trovate tutte le informazioni sull'evento, gli articoli dedicati alle migliori offerte, tutte le ultime notizie sulle offerte lampo e tutti i servizi in offerta.