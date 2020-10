Halo 5: Guardians non approderà nella Master Chief Collection su PC

Halo 5: Guardians non entrerà a far parte di Halo: The Master Chief Collection su PC: lo ha confermato il team di sviluppo del gioco, 343 Industries, dicendo che il quarto capitolo sarà l'ultimo della raccolta.

Sappiamo appunto che Halo 4 sta per unirsi alla Master Chief Collection, ma gli utenti si erano affezionati all'idea di poter finalmente mettere le mani anche sul quinto episodio della serie, disponibile solo su Xbox One.

"Halo 4 è l'ultimo episodio di Halo che prevediamo di introdurre nella collection: spiacenti di aver infranto i vostri sogni di vedere anche Halo 5: Guardians nella raccolta", hanno scritto gli sviluppatori.

Questo, naturalmente, non significa che le porte siano chiuse nei confronti di una conversione di Halo 5: Guardians per PC: la modalità Forgia è già giocabile e dunque parte del lavoro è stata già fatta, ma 343 Industries non ha ancora annunciato nulla in proposito.

Certo, dopo il clamoroso rinvio di Halo Infinite al 2021 la realizzazione di un port del quinto capitolo potrebbe essere vista come una sorta di compensazione.