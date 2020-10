Halo The Master Chief Collection: Halo 4 sta per unirsi alla collezione

Halo 4, il pezzo mancante per completare l'eccezionale Halo The Master Chief Collection, sta per unirsi a questa raccolta. 343 Industries, infatti, attraverso le pagine del blog ufficiale ha confermato che stanno per iniziare i test finali per la versione PC del quarto capitolo.

Tutti coloro che saranno invitati a questa prova avranno la possibilità di giocare cinque missioni della campagna principale, cinque missioni Spartan Ops e infine ben 11 mappe multiplayer. Tutte queste cose serviranno per testare anche alcune nuove funzionalità che, oltretutto, saranno estese a tutti gli altri giochi presenti nella collezione, come per esempio il matchmaking basato sul sistema di input, ovvero la possibilità di giocare solo contro persone che utilizzano il nostro stesso setup, il cross-play, ovvero la possibilità per i giocatori Xbox One e PC di sfidarsi tra di loro, il selettore per la regione dei server e altre opzioni per la chat.

Per avere la possibilità di far parte dei test, occorre iscriversi a questo indirizzo.

Nel caso in cui siate interessati a scoprire qualcosa di più di questo capitolo, qui potete trovare la recensione di Halo 4.

Halo 4 arriverà all'interno della Halo The Master Chief Collection ad un prezzo di 9,99 euro, a meno di essere abbonati a Xbox Game Pass, in quel caso il gioco sarà aggiunto gratuitamente. Il gioco sarà lanciato sia su Steam che su Microsoft Store.