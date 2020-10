Amnesia: Rebirth: un nuovo trailer introduce la storia e l'ambientazione algerina

Frictional Games ha pubblicato un trailer di Amnesia: Rebirth nel quale viene introdotta la storia di questo horror in arrivo tra una decina di giorni su PC e PS4. Attraverso le immagini lo sviluppatore ha voluto presentare anche l'ambientazione algerina, fatta da deserti bruciati, grotte buie, ma anche rovine e paesaggi alieni.

Questo video di Amnesia: Rebirth è narrato da Salim, uno dei membri della Cassandra, e attraverso le sue parole veniamo a conoscenza di un po' di retroscena sulla storia del gioco. Dopo che alcuni membri della squadra se ne sono andati per cercare aiuto, Salim è l'unico membro sopravvissuto di quelli rimasti e scopre che c'è una sorta di creatura in agguato nei dintorni.

Per questo motivo decide di lasciare la base e cercare gli altri. Ma non sarà lui il protagonista. Nel gioco, infatti, impersoneremo Tasi Trianon, una ragazza che si ritrova nel bel mezzo del deserto algerino, mentre cerca di combattere contro le sue paure e soprattutto fa di tutto e di più per sopravvivere.

Il gioco chiederà di attraversare deserti bruciati e grotte buie. Ma ci saranno persino luoghi più misteriosi, come rovine e paesaggi alieni. Lo scopo sarà quello di esplorare i dintorni e scoprire come sopravvivere. Nel mezzo bisogna trovare gli indizi che aiuteranno Tasi a scoprire cosa sia successo in quei luoghi.

Cosa ve ne pare? Amnesia: Rebirth uscirà il 20 ottobre su PC e PlayStation 4.