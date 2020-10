Baldur's Gate 3: i personaggi creati sono troppo noiosi per Larian Games

Secondo Larian Games i giocatori dell'Early Access di Baldur's Gate 3 stanno creando personaggi troppo noiosi. E non sembrano felici. L'editor di gioco, infatti, mette a disposizione tante e folli opzioni a disposizione, per questo motivo è assurdo che vengano creati solo perfetti abitanti dei Vault.

All'interno dell'ultimo post pubblicato sul loro sito, lo studio belga dice di aver analizzato tutte le scelte fatte da parte dei giocatori in fase di creazione del personaggio. Il risultato era però, piuttosto banale, tanto che lo studio pensava di avere gli strumenti di analisi che non funzionavano.

Dopo una controllatina ulteriore, ecco la delusione: gli strumenti analizzano tutto in maniera puntuale, il problema è la fantasia dei giocatori che, al posto di creare demoni o altri personaggi assurdi, hanno creato una copia dei protagonisti di Fallout. E quindi ecco il messaggio pensato per spingere a scatenare la fantasia.

"Abbiamo preso le scelte più popolari compiute in fase di creazione del personaggio e le abbiamo utilizzate per creare questo," ha scritto lo studio. "Credevamo che il nostro sistema di analisi non funzionasse. Abbiamo controllato. Va!"

"Congratulazioni, avete praticamente creato il classico abitante dei Vault. E che diavolo! Vi abbiamo dato occhi demoniaci, corna e persino delle code. Siamo molto delusi. Fate i matti. Abbiamo lavorato duro sull'editor!".

Cosa ne pensate di questa incresciosa situazione? Voi mediamente create personaggi folli o i classici Homelander?