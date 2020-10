Crucible chiude, Amazon rimborserà tutti gli acquisti fatti

Amazon Games annuncia che Crucible chiude definitivamente. Con un post sul blog del gioco il team ha annunciato che non lavorerà più sulla closed beta e le sue risorse saranno trasferite su New World e altri progetti in lavorazione presso gli studios. Questa decisione non andrà a discapito dei giocatori: tutti gli acquisti saranno rimborsati.

Alla pagina di supporto del gioco ci sono tutte le informazioni su come chiedere i rimorsi.

Crucible è stato il primo progetto dei nuovi studi fondati da Amazon. Peccato che le recensioni molto fredde hanno portato ad avere un numero talmente basso di giocatori da costringere Amazon a ritirare il gioco per lavorarlo dietro le quinte.

Evidentemente, però, c'era poco da fare. Con un lungo messaggio il team ha annunciato che, nonostante tutto, non vede un lungo e sano futuro per Crucible e per questo motivo ha deciso di sospenderne lo sviluppo e dedicare le risorse ad altri progetti, nello specifico l'MMO New World (altro progetto dallo sviluppo problematico) e gli altri giochi in lavorazione presso gli Amazon Studios.

Nelle prossime settimane ci sarà un evento conclusivo e poi, il 9 novembre 2020, i server saranno chiusi per sempre.