ICE TEAM, lo sviluppatore segreto di Sony PlayStation

Lo ammettiamo, stiamo romanzando un po' per creare la giusta atmosfera, ma è vero che dell'Ice Team si conosce molto poco, ma la sua importanza innegabile e insostituibile. Il team di ghiaccio, il cui nome sta per Initiative for a Common Engine, è stato fondato durante lo sviluppo di PlayStation 3 grazie alla visione del sempre ottimo Shuhei Yoshida, oggi in carica come talent scout alla costante ricerca di nuovi e talentuosi sviluppatori indipendenti. A quei tempi, Yoshida già aveva intuito che in futuro lo sviluppo dei videogiochi andava almeno tecnicamente centralizzato, e che avere in seno tanti team in azione come cani sciolti non avrebbe fatto bene al brand PlayStation, oltre a rendere più oneroso lo sviluppo di nuovi giochi ed esperienze.